Loco Escrito muss zum dritten Mal unters Messer

Soweit, so gut. Doch just auf dem Heimfahrt der nächste Rückschlag, beziehungsweise Defekt. Die Reise ins gemütliche Pflegebett in den eigenen vier Wänden endete jäh, weil das Auto den Geist aufgab. «Komme aus dem Spital, habe Schmerzen und jetzt habe ich eine Panne – geil, oder?», kommentiert Loco Escrito den Vorfall lapidar in seiner Instagram-Story. Wir wünschen gute Besserung. Dem Auto, aber vor allem dem Patienten!