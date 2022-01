Dass ihr aktuelles Album «I Call You» in diesen Räumen entsteht, war eigentlich nicht geplant. Anfang 2020 ging Lea Lu mit einem Stipendium der Stadt Zürich in der Tasche nach New York. Inspiriert vom Big Apple wollte sie dort ihre Songs schreiben. Das Abenteuer dauerte ganze neun Tage. «Plötzlich war die Stadt wie ausgestorben, man hörte nur noch Sirenen. Wie in einem Katastrophenfilm», erzählt Lea. Dank ihrem Bruder, der bei der Swiss arbeitet, erwischte sie kurz vor dem Lockdown einen der letzten Flüge zurück in die Schweiz. Nun galt es, das Beste aus der Situation zu machen. Die komponierten Lieder wurden zwischen Zürich, Nizza, London und Los Angeles hin- und hergeschickt. Aufgenommen wurde das Album schliesslich in einer Alphütte im Jura – wohl so weit weg von der pulsierenden US-Metropole, wie es nur ging. «Aber irgendwie wars trotzdem total richtig so», erzählt Lea Lu. Erschienen ist das Werk bei ihrer eigenen Plattenfirma. «So habe ich mehr künstlerische Freiheit, aber auch viel mehr Arbeit», sagt Lea, die sich auch selbst managt.