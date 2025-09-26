Liebes-Aus bei Musikerin Anna Känzig und Starfotograf Lukas Maeder

Die Beziehung der Schweizer Musikerin Anna Känzig und des Starfotografen Lukas Maeder (38) ist Geschichte. Gegenüber der Schweizer Illustrierten bestätigt die 41-Jährige exklusiv: «Ja, wir haben uns getrennt.» Wann sich die beiden zu diesem Schritt entschlossen haben und was die Gründe sind, bleibt unkommentiert. Sie betont zudem, sich auch in Zukunft nicht weiter dazu äussern zu wollen.
Kennengelernt hatte sich das Paar erst vor rund zehn Jahren an einem Konzert von Känzig – und das, obwohl beide in Meilen ZH aufgewachsen sind. «In der Jugend sind drei Jahre Altersunterschied mega viel. Da gibt man sich nicht mit Jüngeren ab», witzelte Känzig in einem früheren SI-Interview. Dies sei auch der Grund, weshalb sich zuvor ihre Wege nicht gekreuzt hätten. Erst die Musik und ihre gemeinsame Begeisterung für Kunst und Kultur führten sie schliesslich zusammen.
Ihre Liebe erreichte im Februar 2021 einen neuen Höhepunkt, als ihr Sohn Lyle das Licht der Welt erblickte. Dabei kommt der Name des Buben nicht von ungefähr, wie Känzig einst verraten hat: «Die Musik von Lyle Lovett, einem amerikanischen Country- und Folksänger, begleitet mich schon mein Leben lang. Während der Schwangerschaft habe ich wieder vermehrt seine Lieder gehört, und so kam die Idee mit dem Namen.»
Erfolg im eigenen Metier
Nach einer vierjährigen kreativen Auszeit ist die Zürcher Singer-Songwriterin kürzlich mit ihrer neuen EP «Songs by the Sea» zurückgekehrt. Diese Pause sei geprägt gewesen von der Hingabe an ihre Familie und habe sie nicht nur als Mutter, sondern auch als Künstlerin wachsen lassen. Lukas Maeder hat sich derweil in den letzten Jahren in der internationalen Fotoszene einen Namen gemacht. Mit seinen Bildern von Stars wie Billie Eilish (23), Dua Lipa (30), Kendrick Lamar (38) und John Legend (46) schaffte er es bereits in Publikationen wie dem «Rolling Stone Magazine», der Musikbibel schlechthin. Mittlerweile konzentriert sich der Fotograf jedoch mehr auf Auftrags- und Werbefilme, bei denen er Regie führt.