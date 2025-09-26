Liebes-Aus bei Musikerin Anna Känzig und Starfotograf Lukas Maeder

Erfolg im eigenen Metier

Nach einer vierjährigen kreativen Auszeit ist die Zürcher Singer-Songwriterin kürzlich mit ihrer neuen EP «Songs by the Sea» zurückgekehrt. Diese Pause sei geprägt gewesen von der Hingabe an ihre Familie und habe sie nicht nur als Mutter, sondern auch als Künstlerin wachsen lassen. Lukas Maeder hat sich derweil in den letzten Jahren in der internationalen Fotoszene einen Namen gemacht. Mit seinen Bildern von Stars wie Billie Eilish (23), Dua Lipa (30), Kendrick Lamar (38) und John Legend (46) schaffte er es bereits in Publikationen wie dem «Rolling Stone Magazine», der Musikbibel schlechthin. Mittlerweile konzentriert sich der Fotograf jedoch mehr auf Auftrags- und Werbefilme, bei denen er Regie führt.