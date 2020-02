Von schweizer-illustrierte.ch auf die überraschende Insta-Aussage angesprochen, sagt Bruggner: «Ich hab das in dem Moment gepostet, weil mich so viele auf Stephan angesprochen haben.» In ihrem privaten Umfeld, aber auch ihren Followern sei aufgefallen, dass sie in jüngster Zeit keine neuen Bilder oder Videos mehr von ihrem Schatz gepostet habe, daher hätten sich viele nach ihrem Liebesleben erkundigt, so Bruggner.