Linda Fäh feiert mit Hänni und Co. im Fernsehgarten

Die Zeit auf der Erde in vollen Zügen geniessen – darum geht es in der neuen Single «Pures Leben» von Schlagersängerin Linda Fäh (37). «Es ist einerseits eine Liebeshymne an meinen Ehemann», sagt sie zu Blick, «andererseits ist es auch eine Liebeshymne an das Leben.» Denn im hektischen Alltag könne man schnell vergessen, was wirklich zählt.