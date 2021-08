Linda, was kommt dir als Erstes in den Sinn, wenn du an die Besteigung des Matterhorns zurückdenkst?

Obwohl es wahnsinnig lange her ist, erinnere mich noch sehr gut an das verrückte Abenteuer. Ich habe mein neunjähriges Jubiläum vor wenigen Tagen gefeiert, ich denke jedes Jahr daran zurück. Ich schaue mir auch immer wieder die SRF-Doku und den Bericht in der «Schweizer Illustrierten» darüber an, ich bekomme jedes Mal wieder Gänsehaut. Die überwältigenden Glücksgefühle, wenn man ein Jahr lang auf dieses Ziel hin trainiert hat und dann oben ankommt, werde ich nie vergessen.