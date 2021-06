Loco Escrito im Liebesglück

Gemäss «20 Minuten» war auf Michelles Seite bis vor kurzem aber zu sehen, dass die Liebe zwischen ihr und Loco gar nicht mehr so jung ist. Bilder zeigten, dass die beiden bereits seit mindestens zehn Monaten gemeinsam unterwegs sind. Zudem soll Loco seit April 2020 fast allen Fotos von Michelle ein Like gegeben haben – was er jedoch auch erst im Nachhinein getan haben könnte.