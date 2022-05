Loco Escrito nimmt seine neue Freundin mit auf den roten Teppich

Was für eine aufregende Premiere für Loco Escrito (32): Zum ersten Mal überhaupt nimmt der Züricher Latino-Sänger seine neue Freundin Michelle Straub (24) gestern Mittwochabend an einen öffentlichen Anlass mit. Für das spezielle Ereignis hat sich der 32-Jährige den roten Teppich an den Swiss Music Awards in Zug ausgesucht.