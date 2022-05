Viele Emotionen auf dem SMA-Teppich

Musik bringt einen innert Sekunden in eine andere Stimmung, an einen fernen Ort und ruft Erinnerungen wach – schöne, aber auch traurige. Als Jodlerin Melanie Oesch (34) in Zug auf dem roten Teppich vor der Show der Swiss Music Award von einem Lied erzählt, welches sie ihrem verstorbenen Grossvater widmete, hat sie Tränen in den Augen. Bei Stress (44) ruft ein USB-Stick, den ihm ein Freund aus Brasilien mit einheimischer Musik bestückte, Bilder von seiner Reise wach und Baschi (35) strahlt, als er davon erzählt, wie er mit Ehefrau zum Song «I'm Loosing It» von Fisher tanzt.