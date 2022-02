Luca Hänni amüsiert sich beim Staubsaugen mit Spass-Song

Eine Ode an die Alltagsgegenstände

Luca ist nicht der Einzige, der Alltagsgegenstände oder -Situationen in Musik verarbeitet. Schon Bo Katzman (69) sang über seine Liebe zu seiner Schreibmaschine im Song «I'm in love with my Typewriter» und der deutsche Sänger Helge Schneider (66) würdigte ein ganzes Lied der Büsi-Toilette in seinem Lied «Katzenklo». Selbst die Band Queen verlieh ihrer Liebe zum Auto in einem Song Ausdruck und veröffentlichte den Song «I'm in love with my car».