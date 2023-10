Obwohl Luca Hänni die brennendste Frage in «Gala TV» unbeantwortet liess, überreichte ihm die Moderatorin einen kleinen aber feinen Kuchen zum 29. Geburtstag, den er am Sonntag, 8. Oktober 2023, feierte. Und weil es am Jahrestag traditionellerweise nicht nur Süsses, sondern auch was zum Anstossen braucht, köpfte Luca gemeinsam mit Christina daraufhin noch eine Flasche Rosé Champagner und zelebrierte den Geburtstag Backstage zu zweit in gewohnt fröhlicher Manier.