Luca, der Baumeister

Von der Wintersonne geblendet, blinzelt Luca Hänni vom Führersitz seines Baggers. Dann legt er konzentriert Hand an die verschiedenen Hebel des Gefährts und legt los. Gekonnt schaufelt der Sänger auf seiner Baustelle am Thunersee Erde von der einen Seite zur anderen. «Wenn du ein Bagger im Garten hast», schreibt der 28-Jährige mit einem Lächeln dazu auf Instagram. Und die Fan-Gemeinde freut sich ob der tüchtigen Mithilfe des Musikers. «Mein Gott so cool! Du hast auch viele Berufe: toller Künstler, Moderator, Top-Model, Koch, Autor und Handwerker... Christina hat schon Glück mit Dir! Bleib gesund lieber Luca», erntet der Berner ganz viel Lob. «Oh das ist ja aber ein guter Bauarbeiter! Ich frage mich wirklich was du eigentlich nicht kannst?» fragt eine andere Userin. Und ein weiter Fan freut sich, dass Luca den Umbau in den sozialen Medien begleitet: «Bob der Baumeister. Luca du bist einfach genial. Danke, dass du die Eindrücke mit uns teilst.»