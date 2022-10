Nicht nur Luca Hänni verkauft schräge Fan-Produkte

Wer mag, kann ab sofort jeden Monat nachschauen, wie verliebt Luca Hänni (27) und Christina Luft (32) sind. Die beiden haben nämlich für das nächste Jahr einen Wandkalender mit zwölf vor Verliebtheit triefenden Fotos veröffentlicht, wie sie auf Instagram verkündeten. «Ich bin mega aufgeregt», gesteht Luca, bevor er die grosse News mitteilt. «Der Kalender ist etwas richtig cooles, was es so noch gar nicht gegeben hat», ergänzt Christina Luft. Er sei ein Geschenk an die Fans, ein Geschenk, welches 25 Franken kostet. «Wir sind mega stolz», jubeln sie und fordern ihre Follower auf, in die Tasten zu hauen und den Kalender zu bestellen, was diese auch tun – zumindest lässt sich das in den Kommentaren auf Instagram so ablesen.