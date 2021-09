Ein Bild auf Instagram lässt die Fans von Luca Hänni, 26, und Christina Luft, 31, jubeln. Es zeigt das Paar an einer Hochzeit von Freunden in Italien, wie sie einander in chicen Klamotten verliebt anschmachten. «So cute ihr beiden, ich kann nicht mehr», «whoaa, ihr seht so gut aus» und «wie hübsch kann man als Paar bitte sein?!» ist der Tenor in der Community. Doch nicht nur das Outfit des Traumpaars gibt zu reden, vielmehr interessiert die Fans was anderes: «Wann heiratet ihr?», fragt ein Follower auf Lufts Insta-Account.