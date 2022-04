Sie tauchen in allen möglichen Apps auf unseren elektronischen Geräten auf – ob in den Mails, auf Websites oder in den Sozialen Medien. Und so schnell haben sie einen in die Falle gelockt – die guten (oder besser gesagt bösen), alten Internetbetrüger. Eines ist bei dieser ganzen Sache klar: Mögen tut sie niemand. Und ein Ende wird es wohl auch nie nehmen.