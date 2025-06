Luca und Christina Hänni senden sonnige Feriengrüsse

Hinter den Hännis liegen anstrengende Wochen und Monate. Während Christina Hänni (31) wieder auf das «Let’s Dance»-Parkett zurückkehrte und viel Zeit in die Vorbereitung investierte, veröffentlichte Luca Hänni (30) einen neuen Song, nahm bei Stefan Raabs Quizshow teil, war Gast bei Beatrice Eglis grosser Ostershow, trat am grossen ESC-Abend vor über 160 Millionen Menschen im TV auf und stand am nächsten Tag im ZDF-Fernsehgarten.