Lucas Ablenkungsprogramm bringt Christina zum Schwärmen

Sie ist keine, die mit ihren Gefühlen hinter dem Berg hält: Am Wochenende hat Christina Luft, 31, ganz offen darüber gesprochen, dass sie um eine «geliebte Person» trauert. Die Freundin von Luca Hänni, 26, machte keinen Hehl daraus, wie sehr ihr der Verlust des nicht weiter genannten ihr nahestehenden Menschen zu schaffen macht. «Trauer gehört zum Leben und ich will mich nicht verkriechen.» In Tränen aufgelöst erklärte sie, dass sie weiter arbeiten und fröhlich sein wolle, «die Person hätte es sich so gewünscht».