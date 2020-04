Lucas Fischer, wie ist dir die Idee gekommen, deinen Kunstturn-WM-Song «Set New Signs» auf die aktuelle Corona-Situation umzuschreiben?

Die Idee ist mir gekommen, als wir alle grösstenteils nur noch negativen Schlagzeilen ausgesetzt waren, die in den Menschen Ängste, Zweifel und viele Sorgen entfachten. In mir kamen aber wieder positive Vibes auf, als ich hörte, dass sich die Welt an einigen Orten am Erholen ist. Das war etwas, was in mir Hoffnung entfacht hat und ich glaube daran, dass diese Krise für uns auch eine Chance sein kann. Deshalb schrieb ich diesen Song.