Lorent Berisha singt sich bei «DSDS» ins Finale

Damit ist Lorent Berisha nun unter den besten vier Kandidaten und kämpft am kommenden Samstag, 15. April um den Sieg der diesjährigen Staffel von «DSDS». Nach der Show meldet sich der Luzerner mit einer Videobotschaft auf seiner Instagram-Story: «Leute, ich bin sprachlos. Ich kann meine Emotionen gerade nicht beschreiben. Ich bin so überwältigt!», sagt der Luzerner in makellos akzentfreiem Hochdeutsch. «Ich liebe euch alle. Danke, Danke, Danke. Wir haben es ins Finale geschafft – ich bin so stolz.»