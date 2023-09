Luzia Tschirky hört als SRF-Korrespondentin auf

Ab Januar 2024 übernimmt darum SRF-Mann David Nauer (46) den Posten als Russland- und Ukraine-Korrespondent. Als Radiokorrespondent von SRF war Nauer bereits von 2015 bis 2021 in Russland im Einsatz. Aktuell ist er unteranderem als Auslandredaktor tätig und ist in diesem Zusammenhang mehrmals ins Kriegsgebiet gereist. «Der Krieg in der Ukraine, die Entwicklungen in Russland, die angespannten Beziehungen zwischen Ost und West: Über diese teils dramatischen Entwicklungen will ich weiter berichten – wenn immer möglich von vor Ort. Ich freue mich sehr, dies künftig für das Schweizer Fernsehen SRF machen zu dürfen! Osteuropa kenne ich schon lange, die Arbeit mit Video jedoch wird für mich weitgehend Neuland sein – das ist eine spannende Herausforderung», so Nauer über seine neue Aufgabe.