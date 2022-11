Nachwuchs im Hause Tschirky

Diese Schutzweste könnte ihr inzwischen etwas zu eng geworden sein, denn wie SRF bestätigt, ist Luzia Tschirky im fünften Monat schwanger. Eine frohe Kunde. Doch für die Journalistin bedeutet dies, dass sie ihrem Job als Korrespondentin vorerst nur eingeschränkt nachkommen kann. Ihr Arbeitgeber hat ihr verboten, in nächster Zeit in Krisengebiete zu reisen. Stattdessen sitzt Luzia Tschirky jetzt in der polnischen Hauptstadt Warschau und hat sich dort eine Art Kommandozentrale eingerichtet. Von Warschau aus «koordiniert sie eine Crew in der Ukraine, die in Absprache mit ihr weiterhin Berichte vor Ort erstellt», wie SRF auf Nachfrage der Schweizer Illustrierten bestätigt.