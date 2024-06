Die Schweizerin war damals mit einer Bekannten und deren Mann in der Stadt unterwegs, als ein schwarzer Minibus stoppte und drei maskierte Männer Tschirky in das Fahrzeug zerrten, so berichtete die Journalistin damals bei SRF. Sie vermutete Willkür hinter der Festnahme, ihr Heimatsender verurteilte den Vorfall in einer Mitteilung aufs Schärfste.