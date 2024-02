Auf das neue Jahr stiessen sie allerdings gemeinsam in Zermatt an – mit Michelles Töchtern Sole und Celeste und einer gemeinsamen Kollegin. Danach schwärmte Michelle von der Zeit in den Bergen und der romantischen Übernachtung in einem Eis-Hotel. Was dabei vielen Fans jedoch nicht entging: Auf einigen ihrer Fotos, die sie in ihre Instagram-Storys postete, trug Michelle einen verdächtigen Klunker am Ringfinger. Stellte Alessandro ihr hoch oben in Zermatt etwa die Frage aller Fragen? Zu den Gerüchten geäussert hat sich Michelle bisher noch nicht, aber es ist doch interessant, dass sie ausgerechnet jetzt bestätigt, dass auch ihre zweite Scheidung durch ist. Möchte sie damit den Weg zum Traualtar für eine dritte Ehe frei machen? Immerhin: Aller guten Dinge sind drei. Und drei Kinder hat Michelle ja schon.