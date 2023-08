Macht neues WM-Kommentatoren-Duo Sascha Ruefer Konkurrenz?

«Profisport hat mir gegen Ende meiner Laufbahn nicht mehr so viel Freude bereitet»

Und auch Rachel Rinast ist keine Unbekannte, vor allem nicht unter Fussball-Fans. Bis vor zwei Monaten spielte Rinast selbst in der Nati, kennt die Spielerinnen also aus dem Effeff. Acht Jahre lang trug sie das rot-weisse Trikot, spielt bei der WM 2015 in Kanada und bei den Europameisterschaften 2017 und 2022 mit. Dieses Jahr verkündete sie überraschend ihren Rücktritt vom Profifussball und verzichtete damit auf eine Nominierung für die WM. «Ich liebe Fussball. Aber Profisport hat mir gegen Ende meiner Laufbahn nicht mehr so viel Freude bereitet,» erzählte sie vor ein paar Wochen im Gespräch mit der Schweizer Illustrierten. Schon seit mehreren Jahren habe sie mit dem Gedanken gespielt, zurückzutreten. Dann aber ein Wink des Schicksals, wie sie es nennt: Das Schweizer Fernsehen fragt sie an, als Fussballexpertin zu arbeiten. «Das war der nötige Schubs, den ich noch brauchte, um aus dem Profifussball auszusteigen.»