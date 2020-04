Mahara McKays Liebe ist stärker als Corona

In einem nächsten Schritt legten sie einen Notvorrat für einen Monat an, um sich nicht mehr der Öffentlichkeit aussetzen zu müssen. «Wir wollten uns isolieren, weil sich das Virus an einem Ort voller Reisender so schnell ausbreitet.» Sie besorgten genügend Wasser, Reis und Dal, sodass sie sicher einen Monat nicht hungern müssen. Zudem rüsteten sich die Frauen mit Schmerzmitteln, Vitamin C und genügend Lesestoff aus. Die Zeit drinnen wollen sie sich mit Stift und Notizbuch, Backgammon, Karten und Yoga und Gitarrespielen verkürzen.