«Man kann es nicht immer allen recht machen»

«Die Schweiz bietet Schlagerstars nicht so viele grosse Veranstaltungen wie Deutschland oder Österreich», sagt Jasmine Silberberger zu SI online. Wenn sie «gross» sagt, meint sie die Bühne und die Anzahl Fans – sie spricht aber auch vom Budget der Veranstalter. Denn das sollte besser auch gross sein, wenn man Beatrice Egli bucht. Die Höhe der Gage ist Geheimsache, die «Südostschweiz» spekulierte aber bereits vor zehn Jahren, dass Beatrice Egli pro halbe Stunde Musizieren 25'000 Franken in Rechnung stelle. Jasmine Silberberger kann und will dazu nichts sagen. «Über das, was in den Künstlerverträgen steht, sprechen wir nicht.» Was aber klar ist: Beatrice Egli ist mittlerweile in der Schlager-Szene eine so grosse Nummer, dass viele Schweizer Veranstalter sie sich nicht mehr leisten können.