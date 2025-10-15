«Manche würden meinen Humor vielleicht als primitiv bezeichnen»

Wie bitte? Richtig gelesen. Der Comedian wirkt auf der Bühne stets selbstbewusst, doch niemand sieht das Päkli, das er mit sich mitschleppt. Landert hatte es nicht immer einfach. Eine depressive Mutter daheim machte ihn gerne zum Prellbock, nachdem der Vater weg war. In einer besonders schweren Phase mussten Fabio Landert und seine Schwester zeitweise sogar in einer Pflegefamilie leben. Seiner Mutter einen Vorwurf daraus gemacht hat Landert nie. «Sie ist eine der stärksten Personen, die ich kenne», verrät er. Um nicht noch eine zusätzliche Last zu sein, benahm er sich als Kind meist vorbildlich. «Ich war eigentlich ein braves Kind», erinnert er sich. Drogen- und Alkoholprobleme habe er nie gehabt. Wenn er die Mutter an einem Tag, an dem sie nur weinte, zum Lachen bringen konnte – oder zumindest das Weinen kurz unterbrechen konnte –, war das für ihn das schönste Gefühl.