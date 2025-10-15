Normalerweise sitzt Sina Albisetti mit einem Gast für den SI.Talk alleine vor der Kamera. Als Fabio Landert (36) zu Besuch ist, erspäht man allerdings einen heimlichen weiteren Gast. Der St. Galler brachte kurzerhand seinen Hund Tyson mit. Dem ist das ganze Gespräch aber ziemlich egal und er schläft lieber, während sein Herrchen über Gott und die Welt spricht. Denn Tyson hat sicher schon hundertmal gehört, dass Fabio Landert seine Karriere manifestiert hat oder sich selbst schon als Loser bezeichnet hat.
Wie bitte? Richtig gelesen. Der Comedian wirkt auf der Bühne stets selbstbewusst, doch niemand sieht das Päkli, das er mit sich mitschleppt. Landert hatte es nicht immer einfach. Eine depressive Mutter daheim machte ihn gerne zum Prellbock, nachdem der Vater weg war. In einer besonders schweren Phase mussten Fabio Landert und seine Schwester zeitweise sogar in einer Pflegefamilie leben. Seiner Mutter einen Vorwurf daraus gemacht hat Landert nie. «Sie ist eine der stärksten Personen, die ich kenne», verrät er. Um nicht noch eine zusätzliche Last zu sein, benahm er sich als Kind meist vorbildlich. «Ich war eigentlich ein braves Kind», erinnert er sich. Drogen- und Alkoholprobleme habe er nie gehabt. Wenn er die Mutter an einem Tag, an dem sie nur weinte, zum Lachen bringen konnte – oder zumindest das Weinen kurz unterbrechen konnte –, war das für ihn das schönste Gefühl.
Karriere dank Manifestieren
Ein Händchen für Humor scheint er also schon immer gehabt zu haben. Doch seine Karriere hat er nicht nur Talent und Glück zu verdanken. Landert erklärt, dass er seinen Weg in der Comedy-Szene manifestierte. Inzwischen hat er sich zu einem der erfolgreichsten Komiker im deutschsprachigen Raum hochgearbeitet, träumt davon, eines Tages vielleicht sogar im Zürcher Hallenstadion aufzutreten. Er empfindet seinen Humor als sehr ehrlich, glaubt aber auch: «Manche würden meinen Humor vielleicht als primitiv bezeichnen.»
Trotz seiner humorvollen Seite ist Fabio Landert noch Single. Dabei ist er eigentlich auf der Suche nach einer Lebenspartnerin. Wieso er Dating allerdings heutzutage als schwierig empfindet, was er zum Konsum von harten Drogen sagt und womit er vor der Comedy-Karriere sein Geld verdiente – das und mehr verrät er im SI.Talk.