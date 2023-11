Streik in Hollywood

Ideale vertraten auch Filmschaffende, die erst kürzlich noch beim grossen Hollywood-Streik der Schauspielerinnen und Schauspieler sowie Drehbuchautorinnen und Drehbuchautoren auf die Strasse gingen. Denn für ihre Ehre – in Form von fairen Löhnen – legten sie ihre Arbeit nieder, um für Gerechtigkeit einzustehen. Marc Forster lebt selbst in Hollywood und ist als erfolgreicher Regisseur aktiv in der Filmbranche unterwegs. Hatte der Streik auch Auswirkungen auf ihn? «Die Streiks haben jeden in seinem Lebensunterhalt eingeschränkt, aber sie waren nötig, um einige wichtige Vereinbarungen zu erreichen. Diese werden sich auf die Zukunft auswirken» erklärt der 54-Jährige im «Blick»-Interview.