Er wurde als Strassenmusiker entdeckt

Dabei ist Strassenmusik für Marius Bear nichts Neues. Nachdem er im Militärdienst seine Sänger-Qualitäten entdeckt hatte, zog er monatelang als Strassenmusiker durch die Schweiz, wurde immer wieder mal für Hochzeiten oder Geburtstagspartys engagiert, und verdiente sich so auch sein Studium am Modern Music Institute in London. Schliesslich wurde er von einem Musikproduzenten entdeckt, der Rest ist Geschichte.