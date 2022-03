«Ich kann diesen Sieg in die Schweiz holen»

In all den Jahren, in denen der kleine Marius Hügli mit der ganzen Familie im heimischen Appenzell jeweils gebannt den Eurovision Song Contest verfolgte, hätte er sich kaum träumen lassen, dass er irgendwann selbst einmal auf dieser Bühne stehen würde – vor 200 Millionen TV-Zuschauerinnen und -Zuschauern in ganz Europa. «Der absolute Wahnsinn!», freut sich Marius Bear (28). Der Musiker weiss bereits seit zwei Monaten, dass sein Song «Boys Do Cry» aus vierhundert eingereichten Liedern ausgewählt wurde und er die Schweiz Mitte Mai am ESC 2022 in Turin vertreten wird. Bear ist froh, dass das Schweigen nun ein Ende hat: «Ich bin ja eigentlich s gröschti Wöschwiib!»