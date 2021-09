Martina Hingis ziehts mit der Familie doch noch ans Meer

Wer also kann, geniesst den in den letzten Wochen hierzulande so sehnlichst vermissten Sommer noch anderswo. Auch Martina Hingis, 40, lässt sich nicht zweimal bitten, den Sommer doch noch ein wenig auszukosten. Die ehemalige Weltnummer 1 des Tennis ist mit ihrem Ehemann Harry Leemann und der gemeinsamen zweieinhalb jährigen Tochter Lia nach Südfrankreich gereist, um die warme Jahreszeit in die Verlängerung zu schicken. «Wir sind in Südfrankreich, Cap Ferrat», verrät Leemann auf Anfrage. Dabei steht bei den Hingis-Leemanns eines klar im Vordergrund: «Wetter geniessen, Sonne tanken!» Und das lässt sich bei gegenwärtig rund 27°C ganz wunderbar tun.