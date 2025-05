«Mein Selbstvertrauen ist gerade minus 100 Prozent»

Christina Hänni (35) hat kürzlich eine «Sendepause» bei Instagram angekündigt, diese jedoch nach wenigen Tagen kurzzeitig schon unterbrochen. In «Don't Worry be Hänni», dem gemeinsamen Podcast mit Ehemann Luca Hänni, erklärt sie nun die Gründe für die Auszeit. Nach kritischen Kommentaren zu ihrem Auftritt in der RTL-Show «Let's Dance» Ende April fühlte sich die 35-Jährige überfordert. «Ich hatte einfach das Gefühl, [...] es ist mir alles zu viel, ich möchte kurz mal Zeit haben für mich, Zeit haben, mir über ein paar Dinge Gedanken zu machen, ein paar Dinge zu optimieren, mich um mich zu kümmern», so Hänni.