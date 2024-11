«Meine Ehrlichkeit fordert das Publikum heraus»

Der Antrieb, der sie für ihre Arbeit motiviert, ist in all den Jahren derselbe geblieben: «Mich fasziniert das Unmittelbare der Bühne. Ich bin in diesem Moment genau dort und das Publikum auch. Es findet ein Energieaustausch statt.» Tatsächlich wirkt Lisa Christ wie ein sehr energiegeladener Mensch, jemand, der viel zu geben hat, jemand, der gern in Bewegung ist. Sie ist daher auch gern draussen und spaziert zwischen all der Arbeit am Computer durch die Gegend.