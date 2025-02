«Meine Kleine hat mich effizienter gemacht»

Wer ein Baby hat, weiss, die Liebe ist grenzenlos, die Nächte sind kurz. Dies erlebt auch der Berner Sänger Luca Hänni (30). Dass er auch am Donnerstag um fünf Uhr morgens aufgestanden ist, sieht man ihm aber nicht an. Bestens gelaunt ist er auf Promotour für seine neue Single «Since We Met», die am 7. Februar erscheint. Dies macht er während seiner Papizeit. Seine Ehefrau, Profitänzerin Christina Hänni (34) ist in Köln (D) am Proben für die RTL-Show «Let's Dance», die am 21. Februar startet. Vor fünf Jahren tanzte Hänni da mit ihr. Mittlerweile lebt das Paar in Thun BE und hat eine sieben Monate alte Tochter.