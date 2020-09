Im Gespräch mit dabei ist auch Melanies Mutter Annemarie Oesch, 57. Reinreden will die ihrer Tochter in der neuen Aufgabe als Mama nicht. «Du machst dein Ding», ist sie sich sicher. In der Art und Weise, wie sie funktionieren würden, habe sich nach Robins Geburt nichts verändert. «Ausser, dass du jetzt auch Mutter bist. Und ich bin Nonna und habe wahnsinnig Freude daran!», schwärmt sie. Sie hat selbst drei Kinder zur Welt gebracht: Zuerst das Mädchen, dann die Brüder Mike, 31, und Kevin, 29.