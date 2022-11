Alter spielt für diese Promi-Paare keine Rolle

Melanie Winiger (43) ist frisch verliebt in Timo Todzi (28) und wenn man nach den Aufnahmen von der Halloween-Party am vergangenen Wochenende geht, sehen die beiden die Welt momentan durch die dunkelrosa-rote Brille. Was wohl einige irritiert haben dürfte: Melanies Neuer ist ganze 15 Jahre jünger als sie.