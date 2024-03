«Klar war es nicht einfach. Ich war jung und sass daheim mit meinem Kind, während Freundinnen im Ausgang waren. Gleichzeitig hat mir Noël auf einer anderen Ebene viel gegeben. Heute habe ich mit ihm nicht nur einen Sohn, sondern auch einen besten Freund. Das bedeutet mir die Welt.» Annina Frey sieht es ähnlich: «Paul hat mein Leben komplett verändert, doch die Prioritäten passen sich an, weshalb es nicht einengend ist, es ist einfach anders. Ich kann trotzdem das machen, was mir Freude bereitet. Wer sich für Freiheit entscheidet, nimmt in Kauf, nicht den einfachsten Weg zu gehen.» – «Genau so ist es! Es braucht auch Mut», hakt Winiger ein. «Ich habe die letzten fünf Jahre Vollgas an mir gearbeitet und bin mittlerweile so weit, dass ich sage, ich habe zwar Selbstzweifel und bin unsicher, gleichzeitig bin ich aber mutig und ziehe mein Ding durch.»