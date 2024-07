Lachs im Noriblattmantel auf Randenpüree mit Lauchrondellen

Einkaufen

1 Pack Reisblätter (davon 2 Blätter)

0,5 l Frittieröl

70 g Erdnüsse

250 g Frischlachs

1 Pack Noriblätter (davon 1 Blatt)

1 Stange Lauch (gebleicht)

Etwas weißen Essig

300 g Randen gedämpft

40 g Mascarpone

Etwas Honig

1 Zitrone

1 dl gutes Olivenöl

50 g Parmesan am Stück

Etwas Öl zum Braten

Salz und Pfeffer

Schritt 1 benötigt

2 Stück Reisblätter (Frühlingsrollen)

Pfeffer aus der Mühle

Frittieröl ca. 0,5 l

Schritt 2 Zubereitung

Reisblatt beidseitig mit Wasser nass machen und auf die Arbeitsfläche legen. On top etwas Pfeffer aus der Mühle. 2. Reisblatt beidseitig nass machen und auf das andere legen, nochmals nass machen und festdrücken, sodass keine Luft drin ist und alles schön zusammenklebt. Mit dem Messer oder der Schere kleine Quadrate ausschneiden und ins heiße Öl geben und aufpuffen lassen. Am besten mit dem Löffel drehen. Fertig frittiert auf ein Haushaltspapier legen zum Auskühlen.

Schritt 2 benötigt

70 g Erdnüsse

Schritt 2 Zubereitung

Erdnüsse in einer Pfanne etwas anrösten für das Aroma, 1/3 davon grob hacken als Garnitur, restliche Erdnüsse werden fürs Randenpüree gebraucht.

Schritt 3 benötigt

250 g Frischlachs (als Tranche)

1 Noriblatt

Etwas Öl für die Pfanne

1 Stange Lauch (optimal nur gebleicht)

1 Schuss Essig

Salz und Pfeffer

Schritt 3 Zubereitung

Lachstranche längs halbieren und aufeinanderlegen. Plastikfolie doppelt auf den Tisch legen, Lachs drauflegen und straff einrollen, beide Enden zuknöpfen. Optimal kurz in den Tiefkühler stellen, damit es einfacher zum Weiterarbeiten wird. Lachsrolle im Plastik in Medaillons schneiden und in einer warmen Pfanne mit etwas Öl anbraten, ca. 3-4 Minuten auf beiden Seiten. Rausnehmen und abkühlen lassen. Lauch in Rondellen schneiden und in die gleiche Pfanne legen, etwas Öl dazu und kurz braten beidseitig, zuletzt einen Schuss weißen Essig dazugeben, salzen und pfeffern und wenn die Flüssigkeit weg ist, Lauch zu dem Lachs legen. Noriblatt in gleich große breite Blätter schneiden wie dein Lachs, Plastikfolie vom Lachs wegnehmen und mit Hilfe von etwas Wasser das Blatt rund ums Medaillon kleben.

Schritt 4 benötigt

300 g Randen gedämpft

1 EL Honig

1 Schuss Essig

1 EL Mascarpone (ca. 40 g)

2/3 Erdnüsse von oben

Salz und Pfeffer

Schritt 4 Zubereitung

Randen kleinschneiden und mit allen Zutaten mit dem Stabmixer oder im Mixbecher pürieren. Abschmecken mit Salz und Pfeffer.

Schritt 5 benötigt

1 Zitrone Bio

1 dl Olivenöl

Schritt 6 Zubereitung

Zitrone waschen und die Zeste abreiben, Öl erwärmen (nicht heiß) und mit den Zesten erwärmen, bis ein schöner Zitronenduft in deiner Nase ist. Aus der Pfanne in ein Schälchen geben und zur Seite stellen.

Schritt 6 benötigt

30-50 g Parmesan am Stück

Mit dem Sparschäler den Parmesan hobeln und in der Hand etwas zerbröseln.

Anrichten

Püree rund auf den Teller geben, on top den Lachs drapieren, dazu die Lauchrondellen, Reiskissen, Sprossen und zuletzt etwas von den Parmesan- und Erdnusscrumble dazugeben, das Zitronenöl mit einem kleinen Löffel drüberträufeln.

(Rezept: Meta Hiltebrand / cookcouture.ch)