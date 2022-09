Vor dem Fotoshooting hat sich Thomas Bucheli (61) noch kurz umgezogen. Jetzt eilt er in Richtung «Meteo»-Dach, ein hellblaues Ersatzhemd am Bügel in der Hand. Auf der Treppe im SRF-Gebäude begegnet er einer Gruppe Frauen – die ihn zu seiner Kleiderwahl befragen. Sie kämen gerade von einem Styling-Kurs, erklärt eine der Damen dem leicht irritierten Meteorologen. Normalerweise wollen die Leute nämlich vor allem über ein Thema mit ihm reden.