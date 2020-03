Mia de Vries' Tod bricht Moderatorin Anna Maier das Herz

«Es bricht wohl jedes Mutterherz»

Zu einem Bild von sich in Abendstimmung schreibt Maier an ihre Follower gewandt: «Bestimmt habt ihr es auch gelesen. Schon wieder ist mit Mia de Vries eine junge Frau an Brustkrebs gestorben. Obwohl ich sie nicht persönlich gekannt habe, macht es mich betroffen und ich denke in den letzten Tagen häufig an sie und ihre Familie.»