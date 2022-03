Mia Madisson verkündet unter Tränen ihre Schwangerschaft

Die ehemalige «Bachelor»-Teilnehmerin und Reality-TV-Star Mia Madisson (25) hat erst letzte Woche verkündet, dass sie in Las Vegas ihren neuen Freund Matteo Rocco (30) geheiratet hat. Zurück in der Schweiz, hat sie mit Horror-Nachrichten zu kämpfen. In ihrer Instagram-Story erzählt sie unter Tränen, dass sie in der sechsten Woche schwanger sei. «Wie ihr vermutet habt, bin ich schwanger», erklärt sie und entschuldigt sich für ihre Emotionen: «Ich bin seit einer Stunde am Weinen.»