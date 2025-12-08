Mia Madisson verrät das Geschlecht ihres zweiten Kindes

Fünf Fehlgeburten hinter sich

Mitte November teilte Mia Madisson ein Bild auf Instagram, auf dem sie einen kleinen Babybauch zeigt und schrieb dazu: «Brauch ich noch was zu sagen?» Dazu stellte sie unter anderem ein Emoji einer schwangeren Frau – womit die Katze aus dem Sack war. Der Vater ist Madissons Ex-Partner, der Tattoo-Artist Matteo Rocco (32). Das Paar trennte sich vor einigen Monaten, kurz vor der Trennung wurde Madisson allerdings nochmal schwanger.