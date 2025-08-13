Michael Elsener testet seinen Humor in Schottland

Das Edinburgh Fringe Festival ist nicht nur das weltweit grösste, renommierteste und bekannteste Kultur- und Comedy-Festival der Welt – es ist für die Künstler, die dort auftreten, auch ein ziemlich hartes Pflaster. Das weiss nun auch Comedian Michael Elsener (39), der seit dem 1. August 2025 in der schottischen Hauptstadt Edinburgh ist und täglich auf der Bühne steht. «Ich muss es jeden Abend schaffen, die Plätze in meinem Saal zu füllen», sagt Elsener zu Schweizer Illustrierte. Das klappt zwar ganz gut, doch die Konkurrenz ist gross. Aus aller Welt sind Kunstschaffende angereist und buhlen um die Gunst des Publikums. «Auch ich werbe jeden Tag aufs Neue für meine Show und trete in Mixed Shows auf, damit die Menschen zu mir kommen», sagt er. Die Veranstalter des Fringe Festival sorgten dafür, dass die Rahmenbedingungen stimmen. Der Comedian steht täglich zur besten Spielzeit um 20.20 Uhr auf der Bühne.