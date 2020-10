Michael von der Heide schiebt Nachtschichten

Als 2018 in einem Pflegeheim am Zürichsee ein Teilzeitjob lockt, ist er zur Stelle. Mit Beginn des Corona-Lockdowns im vergangenen März stockt Michael sein Pensum auf – arbeitet drei Monate Vollzeit. Angst vor einer Ansteckung mit Covid-19 habe er in dieser Zeit nie gehabt, sagt von der Heide. «Ich trug von Anfang an jeweils Schutzmaske, wusste, wie wichtig es ist, Hände zu waschen und sie zu desinfizieren.»