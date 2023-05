So liessen die Schweizer Promis die Mütter hochleben

Sara Leutenegger (28) ist vor Kurzem zum zweiten Mal Mutter geworden. Auf Instagram postete sie am gestrigen Muttertag also ein Foto von sich, ihren zwei Söhnen und einem Blumenstrauss und gratuliert mit diesem Bild nicht nur sich zum ersten Muttertag als Zweifach-Mama, sondern alles Müttern, dieser Welt. «Happy Mother's Day to all the Power Mamas out there» schreibt das Model dazu und schickt Muttertagsgrüsse an alle Mütter dieser Welt.