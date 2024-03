Jetzt bricht die dreifache Mutter ihr Schweigen und äussert sich erstmals in einem Interview in der Sendung «Verissimo» am vergangenen Sonntag zu der Angelegenheit, wie «20 Minuten» berichtet. Wie die 47-Jährige angibt, sei ihre Stiftung während der Covid-19-Pandemie die «einzige Organisation» gewesen, die rund um die Uhr geöffnet gewesen sei, um den Notleidenden die Hilfe zu bieten, die sie benötigen. «Wir haben nie aufgehört, wir haben versucht, zu helfen. Das ist mein Lebensprojekt. Doppia Difesa ist kein Spiel» betont Michelle in der Sendung.