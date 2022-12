Michelle Hunzikers Traumtage in St. Moritz

Einladung von Giorgio Armani persönlich

Nach ausgiebig Zeit im und auf dem Schnee dislozierte Michelle Hunziker an die Wärme ihres Hotels, wo sie sich direkt in den Spa aufmachte, um sich ein bisschen im Thermalwasser zu entspannen. Denn später am Abend stand schon der nächste Programmpunkt an und der hatte es in Sachen Luxus in sich. Das Modehaus Giorgio Armani lud zu einem festlichen Dinner ins noble St. Moritzer Luxushotel Badrutt's Palace und Michelle stand – gemeinsam mit vielen anderen Schönen und Reichen – auf der Gästeliste. Giorgio Armani (88) höchstpersönlich sprach die Einladung aus und Michelle Hunziker packte die Gelegenheit beim Schopf, und sicherte sich ein Erinnerungsfoto mit dem Modeschöpfer. Armani veröffentlichte ebenfalls Bilder des Abends und schrieb dazu: «Die geladenen Gäste wie Michelle Hunziker und Freunde des Hauses feierten die Nacht davon.»