Obwohl sie Chris Rocks Humor nicht mag

Michelle Hunziker: Oscar-Ohrfeige von Will Smith war «too much»

Es gibt nur wenig, was Frohnatur Michelle Hunziker schlechte Laune bereiten kann. Wenn es um Gewalt geht, hört bei der Moderatorin der Spass aber auf. In einem Interview hat sie verraten, was sie von der Oscar-Ohrfeige von Will Smith hält.