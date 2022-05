Liebesferien mit dem schönen Arzt

Michelle Hunziker total verliebt in Paris

Ausgerechnet in der Stadt der Liebe sind Michelle Hunziker und der italienische Arzt Giovanni Angiolini offenbar schwer verliebt gesichtet worden. Paparazzi haben die beiden in Paris eng umschlungen abgelichtet. Stimmen die Liebesgerüchte also doch?