Michelle Hunziker und Tomaso verschmust beim Wandern

Ein Liebescomeback ist keine utopische Vorstellung, wie Michelle Hunziker erst kürzlich in einem Interview mit dem Magazin «Bunte» sagte. «Alles ist möglich! In der Liebe kann sogar das Unmögliche passieren», so die Schweizerin. Sie stellt allerdings auch klar, dass ihr in der Ehe mit Tomaso einiges fehlte, denn sonst hätten sie sich nicht getrennt. Aber sie weiss: «Es ist wichtig, in der Liebe aufeinander zuzugehen.» Ist es das, was wir gerade sehen? Wir bleiben dran!